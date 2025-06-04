أمين الفتوى يقدم نصائح مهمة للتخلص من الشعور بثقل الصلاة (فيديو)

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال شاب يصلى لكنه يشعر بثقل الصلاة على قلبه، ويسأل عما يجب عليه فعله، مؤكدًا أنّ الحل يكمن في إدراك حقيقة الصلاة ومعناها العميق.

الصلاة ليست عبئًا أو أمرًا ثقيلًا

وأوضح «فخر»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «الصلاة هي السبيل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهي العبادة التي تتم على مدار اليوم خمس مرات، وهذا يعتبر تواصل مستمر مع الله، لو تأملنا في العبادات الأخرى، سنجد أن معظمها يؤدي مرة واحدة في السنة مثل الزكاة، الحج، والصيام، لكن الصلاة هي العبادة التي تجمعنا مع الله كل يوم».

وأضاف أن الصلاة ليست عبئًا أو أمرًا ثقيلًا على المسلم، بل هي فرصة للراحة والسكينة والارتباط بالله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينادي المؤمنين للصلاة في أوقات محددة، وهو الذي يحدد هذه الأوقات لحكمة، لأننا نحن الذين نحتاج إلى الله وليس العكس.

الصلاة توفر الراحة النفسية والروحية للمسلمين

وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «أرحنا بها يا بلال»، ليُظهر كيف أن الصلاة توفر الراحة النفسية والروحية للمسلمين، خاصة بعد يوم طويل من مشاغل الحياة.

وفيما يتعلق بنصيحته للشباب الذين قد يشعرون أن الصلاة ثقيلة، أكد أن أفضل طريقة لتعويد النفس على الصلاة هي أن يتوقف الشخص فور سماع الأذان، ويترك كل ما في يديه للوضوء والصلاة على الفور.