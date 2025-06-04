لمرضى الجيوب الأنفية.. كيف تحمي نفسك من رياح الخماسين والأتربة المثيرة للرمال؟

خلال الساعات المقبلة يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار، نتيجة تعرض البلاد لنشاط رياح الخماسين وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء وغيرها، الأمر الذي يجعل حالة من القلق تسيطر على مرضى الجيوب الأنفية، ولذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح للوقاية من مخاطر الطقس.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

هناك العديد من الإرشادات التي يجب على مرضى الجيوب الأنفية اتباعها لتجنب مخاطر الطقس وأيضا نشاط رياح الخماسين ومنها يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط، كما أن من الضروري ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في حال وجود العاطفة الترابية، وذلك تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن ضمن الإرشادات التي يجب على مرضى الجيوب الأنفية اتباعها لتجنب مخاطر رياح الخماسين هي وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحدها الطبيب وأيضا يفضل استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية، بالإضافة إلى شرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، فضلا عن التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

ومن الضروي على المرضى أن يتم غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات، كما أن يجب التخلص من مسببات التهيج والحساسية، بالإضافة إلى تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنضفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

حالة الطقس

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت في بيان عاجل لها من حالة الطقس، حيث نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تُسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بينما تُسجل على جنوب البلاد 37 درجة مئوية.