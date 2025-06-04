متحدث «الوزراء»: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة

متحدث «الوزراء»: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة

متحدث «الوزراء»: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع، مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص.

وأوضح «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع عبر قناة الحياة، أن المحلات التجارية لن تتأثر بخطة تطوير منطقة وسط البلد، مضيفا أن المباني الأثرية سيتم الحفاظ عليها في إطار خطة تطوير المنطقة، ولا إزالة لأي مبنى.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يجري حاليا تجميع عدد من الأفكار والرؤى من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة «مربع الوزارات»، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.

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