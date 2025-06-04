لحظات مرعبة لسمكة قرش بيضاء عملاقة تحاول التهام غواص

ارتدى «بارتينجتون» الغواص البريطاني، بدلة الغوص، وقرر مواصلة اكتشافاته في المحيط الهادئ، إلا أنه تفاجأ بقرش ضخم يقترب منه، ليدخل في صراع مع الحياة لعدة دقائق، حتى استطاع النجاة بنفسه، وتمكنت كاميرات متعددة من التقاط هذا اللقاء في المحيط الهادئ.

يجلس الغواص «بارتينجتون» القرفصاء أسفل المحيط الهادئ، ويرتدي معدات الغوص الكاملة، بما في ذلك أنبوب التنفس والزعانف، ويتواجد داخل قفص شفاف مصنوع من البلاستيك ذات جودة عالية، وخلال أداء مهامه، يلاحظ اقتراب قرش ضخم الحجم لونه أبيض، ويبدو أنه متعطش للدماء، بحسب صحيفة «الديلي ميل البريطانية».

محاولة الغواص النجاة بنفسه

انقض القرش الأبيض على الصندوق الشفاف، الذي يوجد بداخله الغواص، ليعش حالة من الرعب الشديد، خاصة بعد تحطيم جزء من الصندوق، ليركع الغواص في القفص، لا يعرف ماذا يفعل وكيف يتصرف للنجاة بنفسه.

إصابة الغواص بحالة من الذعر الشديد

استخدم القرش فكه الضخم للضغط على الصندوق، حتى نجح في كسره وتسبب بانقلابه، حتى خرج «بارتينجتون» في الماء، ليدخل في حالة من الذعر الشديد، مع استمرار محاولته التسلق مرة أخرى إلى ما تبقى من القفص، لكنه فشل ليسبح بأسرع ما يمكن بعيدًا عن الصندوق.

كان «بارتينجتون» يسبح بأقصى ما فيه، حتى استطاع الوصول إلى بر الأمان، ونجا من اصطدام القرش العملاق، الذي يصل طوله إلى 16 قدمًا من الأسفل، وتمكنت كاميرات متعددة من التقاط هذا اللقاء في المحيط الهادئ، الذي يندرج تحت بند المعجزات.