في أقل من 24 ساعة.. «الداخلية» تكشف ملابسات مقتل صاحب شركة مقاولات بالقاهرة الجديدة

في أقل من 24 ساعة.. «الداخلية» تكشف ملابسات مقتل صاحب شركة مقاولات بالقاهرة الجديدة

في أقل من 24 ساعة.. «الداخلية» تكشف ملابسات مقتل صاحب شركة مقاولات بالقاهرة الجديدة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف تفاصيل واقعة مقتل صاحب شركة مقاولات بالقاهرة الجديدة، بعد تلقي بلاغ بتاريخ 5 من الشهر الجاري من أحد الأشخاص، يفيد باكتشافه مقتل والده وتقطيع جثمانه داخل شقته.

وبناء على التحريات وجمع المعلومات، جرى تحديد وضبط مرتكبي الجريمة، وهما شخصان مقيمان في محافظة القاهرة، اعترف أحدهما بارتكاب الجريمة بعد اكتشافه وجود علاقة بين المجني عليه وشقيقته، حيث استعن بالمتهم الآخر للتوجه إلى مسكن المجني عليه والاعتداء عليه، ما أدى إلى وفاته.

جرى ضبط متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة في الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار سعي الوزارة المستمر لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن.

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