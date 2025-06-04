اقرأ في عدد الوطن غدا: الموازنة الجديدة.. الدعم مستمر والحماية أولوية

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.

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السيسي يوجِّه بإنجاز مشروعات النقل والصناعة في مواعيدها

الموازنة الجديدة.. الدعم مستمر والحماية أولوية 679.1 مليار جنيه للأجور و732 ملياراً لتحسين المعيشة.. واستيفاء نسب الصحة والتعليم وكيل «خطة النواب»: تحسن فى المؤشرات وتراجع الديون.. وتوقعات بانخفاض التضخم مصطفى عمار يكتب: مصر الدولة الوحيدة التي لم تتخلَّ عن فلسطين أبداً.. وعلى العالم أن يخجل من تواطئه «المالية»: حوافز لأول 50 ألف ممول يسجل بالنظام الضريبي المبسط الحكومة: إجراءات لتعظيم الاستفادة من «مربع الوزارات» «بكالوريا أم ثانوية؟».. «التعليم» تستطلع آراء الطلاب وأولياء الأمور «عبداللطيف»: رصد الغياب والحضور والالتزام بمعايير تقييم فعالة لإعطاء كل طالب حقه «روسيا وأوكرانيا» انفراجة.. أم صراع عالمي جديد؟ خبراء يرصدون آثار تغير موقف واشنطن فى الأزمة.. ومخاوف أوروبا استعدادات مكثفة لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً الأهلي: «كولر» يضع خطة التأهل فى مواجهة الهلال الزمالك يواجه ستيلينبوش في إياب الكونفدرالية المنتخب: غموض حول معسكر يونيو.. وغيابات بالجملة على رأسهم «مرموش»

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وزير التموين أمام «الشيوخ»: رفع السعة التخزينية للقمح.. واستمرار «دعم الخبز» لـ69 مليون مواطن عمار على حسن: الحوار فى وجه الترامبية (2) رئيس «النواب»: جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين إبادة جماعية «التضامن»: «التدخل السريع» تعامل مع 3256 شكوى خلال الربع الأول من العام «البيئة»: تدابير وقائية لتأمين مسارات هجرة الطيور بـ«خليج السويس» وزيرة التخطيط: تطوير قطاع النقل إحدى الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية

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مصطفى عمار يكتب: مصر الدولة الوحيدة التي لم تتخلَّ عن فلسطين أبدا.. وعلى العالم أن يخجل من تواطئه «نتنياهو» فى مرمى نيران رئيس «الشاباك» المُقال وزعيم المعارضة: استمرار الحرب على جبهات متعددة يصب فى مصلحة رئيس الوزراء 1200 مظاهرة تجتاح الولايات المتحدة تنديداً بسياسات «ترامب» إيران: مستعدون للتفاوض حول «النووي» مقابل رفع العقوبات

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موازنة «2025 - 2026».. حماية اجتماعية ودعم للمواطن

مشروع العام المالي: الإيرادات تقفز إلى 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%.. ومستهدف تحقيق «فائض أوّلى» بنسبة 4% «الأجور والمعاشات»: 679.1 مليار جنيه مرتبات للعاملين بالدولة.. و 227.1 مليار لصناديق «المعاشات»

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«الحماية الاجتماعية»: 732 مليار جنيه لتحسين معيشة «الأكثر احتياجاً» «الصحة والتعليم»: استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية وكيل «خطة النواب»: تحسن فى مؤشرات الموازنة مع تراجع الديون وتوقعات بانخفاض كبير فى التضخم

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الأزمة «الروسية الأوكرانية» انفراجة.. أم صراع عالمي جديد؟ مستشار «السياسات الأوكراني»: وقف الدعم الأمريكي نهائيا «غير وارد» باحث: نظام «زيلينسكى» يترنح مع الضغط التمويلي الأمريكي أستاذ علوم سياسية: «واشنطن» تجمّد المساعدات العسكرية للضغط على «زيلينسكى» للعودة إلى المفاوضات

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الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للهلال السوداني في مواجهة حاسمة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يواجه «ستيلينبوش» في إياب ربع نهائي الكونفدرالية وتجهيز «السعيد وشلبى» غموض حول معسكر منتخب مصر في يونيو وغيابات بالجملة على رأسهم «مرموش» باريس سان جيرمان يفوز بلقب الدوري الفرنسي وأرقام تاريخية لفريق العاصمة تحت قيادة «إنريكى»

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