وزير السياحة يصدر قرارا لتنظيم شروط ترخيص وحدات شقق الإجازات

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أصدر قرارًا وزاريًا بشأن شروط وضوابط ترخيص «وحدات شقق الإجازات» (Holiday Home)، التي تعد إحدى الأنماط الحديثة للإقامة الفندقية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا القرار جاء تنفيذًا للقانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ضوابط واشتراطات ترخيص «وحدات شقق الإجازات»

وأشار وزير السياحة والآثار شريف فتحي إلى أهمية هذا القرار، الذي يتضمن ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين، فضلاً عن تقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الحالية، بما يُساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة، وذلك لضمان جودة الخدمات السياحية في المقصد السياحي المصري.

وأكد أن هذه الضوابط تهدف بشكل أساسي إلى ضمان مستوى مناسب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال السائحين.

تقنين أوضاع وحدات «شقق الإجازات»

وأضاف الوزير أن الوزارة قد أخذت في الاعتبار تسهيل الإجراءات وتبسيط الاشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع وحدات «شقق الإجازات» في بعض المناطق السياحية، لتيسير حصولها على الرخصة السياحية. وأكد أن العمل بهذا القرار الوزاري سيبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

من جانبه، أوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات المطلوبة، وتوافر الشروط والضوابط، بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة وفقًا للقرار الوزاري.

وتابع عامر: «يجب على صاحب أو مشغل الوحدة أن يُخطر وزارة السياحة والآثار إلكترونيًا باستخدام النموذج المعد لهذا الغرض والمنشور على موقع الوزارة، مع الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية السياحية وسداد الرسوم المقررة قانونًا».

وأضاف أن وحدات شقق الإجازات تعرف بأنها وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل، أو جناح، أو فيلا، تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، وتوفر بعض الخدمات الأساسية، وتكون جاهزة لاستقبال المصريين أو الأجانب. ويشترط أن يقع موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.