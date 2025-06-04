خبير أمن معلومات: تصدر مصر قائمة أفضل 12 دولة في الأمن السيبراني إنجاز كبير

خبير أمن معلومات: تصدر مصر قائمة أفضل 12 دولة في الأمن السيبراني إنجاز كبير

خبير أمن معلومات: تصدر مصر قائمة أفضل 12 دولة في الأمن السيبراني إنجاز كبير

قال المهندس مؤمن أشرف، الخبير الدولي لأمن وتكنولوجيا المعلومات، إن تصنيف مصر ضمن أفضل 12 دولة على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني يعد إنجازا كبيرا يعكس التزام الدولة بتطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة ويظهر هذا التصنيف بشكل جلي، الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تحقيق التحول الرقمي، من خلال توفير بيئة آمنة تحمي البيانات الشخصية والمعلومات الحيوية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.

المخاطر الإلكترونية تتطلب وعيا شاملا

وأكد الخبير الدولي لأمن وتكنولوجيا المعلومات، في حديثه لـ«الوطن»، أن أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في هذا النجاح هو التعاون الفعال بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وهذا التعاون يسهم في تبادل الخبرات والموارد، وبالتالي يساهم في بناء منظومة أمن سيبراني قوية ومتطورة ومن خلال ذلك، أصبح لدينا اليوم إطار عمل متكامل لحماية الفضاء الإلكتروني، حيث يتم التفاعل السريع والفعال مع أي تهديدات قد تظهر.

وأشار أشرف إلى أن العالم الرقمي، رغم ما يقدمه من فرص هائلة، إلا أن له أيضا وجها مظلما يتمثل في تهديدات الاحتيال والتصيد والهجمات الخبيثة التي تهدد الأفراد والشركات على حد سواء وهذه التهديدات تأتي في أشكال متعددة، مثل الهجمات الموجهة عبر البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى برامج الفدية التي تستهدف المؤسسات الكبرى، لافتا إلى أن هذه الأنواع من الهجمات أصبحت أكثر تطورا وتعقيدا، ما يجعل من الضروري على الدول والمؤسسات تعزيز أنظمتها الدفاعية وتحديثها بشكل مستمر.

وأوضح الخبير أن الاستثمارات في مجال أمن المعلومات تتطلب توفير كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية لضمان الاستجابة الفعالة لأي نوع من الهجمات مشيرا إلى أن مصر من الدول التي أولت اهتماما كبيرا في تدريب الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال، مما يسهم بشكل كبير في حماية المعلومات وحفظ الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وأكد المهندس مؤمن أشرف أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر سيكون مفتاحا رئيسيا لتحقيق الأمان في الفضاء الإلكتروني ويجب أن تواصل الدولة استثمارها في هذا المجال الحيوي من خلال تبني سياسات فعالة وتطوير قوانين متقدمة تواكب تطورات العالم الرقمي.

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