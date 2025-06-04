الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى مصر في مستهل زيارته الرسمية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى مصر في مستهل زيارته الرسمية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى مصر في مستهل زيارته الرسمية

وصل منذ قليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في مستهل زيارته الرسمية، حبسما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل.

الجدير بالذكر أن ماكرون، يسعى إلى استغلال العلاقات التاريخية الوثيقة بين فرنسا ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الشرق الأوسط، خلال زيارته إلى القاهرة، بالإضافة إلى القمة الثلاثية المخطط لها التي ستجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني.

ويقضي «ماكرون» ثلاثة أيام في القاهرة، ابتداءً من مساء اليوم الأحد، وسيجري مجددًا محادثات مع نظيره المصري، في لقائهما الثاني عشر في القاهرة أو باريس منذ تولي ماكرون منصبه عام 2017، لكن هذه الزيارة قد تكتسب أهمية خاصة، بحسب دويتشه فيله.

وتأمل فرنسا أيضَا تحقيق انفراجة في الصراع في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دورها القديم كجسر إلى العالم العربي، وقالت المتحدثة باسم قصر الإليزيه: «سنتحدث عن الأزمات في المنطقة».

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