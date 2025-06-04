«حماة الوطن»: زيارة ماكرون تعكس مكانة مصر المحورية وثقة الشركاء الدوليين في قيادة الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، ومقرر المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة وعقد القمة الثلاثية المرتقبة، تعكس بوضوح المكانة المحورية التي تحتلها مصر في المشهد الإقليمي والدولي، وثقة الشركاء الاستراتيجيين في قدرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادة دفة الاستقرار والحوار في المنطقة.

أهمية التباحث المصري الفرنسي

أوضح «الزهار» في بيان، أن التباحث المصري الفرنسي الأردني، يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة متعددة الأطراف، وطرح رؤى واضحة نحو ملفات إقليمية شائكة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود احتواء الأزمات المتصاعدة في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتشابك التحديات وتتطلب تكاتفًا دوليًا مبنيًا على الحوار والاحترام المتبادل، وهو ما نجحت مصر في ترسيخه كمنهج ثابت في سياستها الخارجية.

وختم حديثه بالتأكيد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل لعب دورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، والحفاظ على التوازن في علاقاتها مع القوى الكبرى، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من استقرار المنطقة.