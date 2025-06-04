«الإحصاء»: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023.

وأشار الجهاز في تقرير حديث إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا سجل مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.

السلع التي صدرتها مصر إلى فرنسا

وأوضح التقرير أن أهم مجموعات السلع التي صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024 جاءت على النحو التالي:

- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 248 مليون دولار.

- أسمدة بقيمة 194 مليون دولار.

- وقود وزيوت معدنية بقيمة 158 مليون دولار.

- خضر وفواكه بقيمة 75 مليون دولار.

- ملابس جاهزة بقيمة 73 مليون دولار.

أما بالنسبة لأهم مجموعات السلع التي استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024:

- منتجات صيدلة بقيمة 302 مليون دولار.

- حبوب بقيمة 183 مليون دولار.

- سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.

- حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار.

- منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر

وأضاف التقرير أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر سجلت 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 284.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة في أبريل 2025، بينما بلغ عدد سكان فرنسا 66.6 مليون نسمة في نفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجدين في فرنسا، طبقًا لتقديرات البعثة، 65 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.