وزير السياحة يبحث مع وزير خارجية سيشل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، سيلفستر راديجوندي وزير الخارجية والسياحة بجمهورية سيشل، وكونراد ميديريك سفير جمهورية سيشل بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بمقر هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك لبحث آليات العمل على تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت وزارة السياحة في بيان، أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، استهل اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية والسياحة بسيشيل، مثمنّاً على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، والتطلع إلى تعزيزها وتطويرها ولاسيما في مجال السياحة.

جذب الحركة السياحية الوافدة من سيشيل

وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء، بحث آليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من سيشيل إلى المقصد السياحي المصري وإمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران بين البلدين بما يساهم في تحقيق ذلك، فضلا عن مناقشة سبل التعاون في مجال التدريب والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات السياحة والضيافة والفندقة بما يساهم في تنمية قدرات ومهارات العاملين بدولة سيشل في هذه المجالات وخلق كوادر أكفاء في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير السياحة والآثار عن استعداد الوزارة للتعاون في هذا الشأن، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشري الموجود بها وبقطاع السياحة في مصر، من خلال ما تقوم به حالياً لإنشاء منصة للتدريب إلكترونية لتدريب وتأهيل العاملين بها وبالقطاع السياحي الخاص وكذلك الباحثين عن العمل في مجال السياحة ورفع كفاءتهم بما يساهم في الارتقاء بصناعة السياحة في مصر وتطوير الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

المدارس والكليات المتخصصة في مجال السياحة

وأشار إلى أن مصر يوجد بها العديد من المدارس والكليات المتخصصة في مجال السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية واهتمامها بالربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تعزيز مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل.

وتحدث فتحي كذلك عن المدرسة الإيطالية للضيافة بمدينة الغردقة والتي تهدف إلى تقديم تدريب مهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة وفقا لأعلى المعايير الدولية، متطرقا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ولاسيما في مجال الفنادق بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية الموجودة بها.