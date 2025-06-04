موعد ومكان جنازة ميشيل أحد إمبراطور السيارات في مصر

تُشيّع مدينة الإسكندرية جثمان رجل الأعمال البارز ميشيل أحد، المعروف بلقب «إمبراطور السيارات» وصاحب أكبر أسطول سيارات فارهة في مصر، والذي توفي الأحد 6 أبريل 2025 بعد صراع قصير مع المرض.

وأعلنت أسرة الراحل أن صلاة الجنازة ستُقام على روحه الطاهرة في بطريركية الروم الأرثوذكس ويتبعها الدفنة في مدافن الروم الأرثوذكس يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025 في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وسط حضور كبير متوقع من كبار رجال الأعمال والشخصيات العامة والمحبين الذين سيحرصون على توديع أحد رموز الاقتصاد السكندري.

وبعد مراسم الصلاة والدفن، يُقام العزاء في تمام الساعة السادسة مساءً في فيلا الفقيد بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، وهو المكان الذي اعتاد ميشيل أحد أن يستقبل فيه كبار ضيوفه وأصدقائه طيلة حياته.

وكانت وفاته قد أثارت موجة كبيرة من الحزن في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، لما كان يتمتع به من مكانة مرموقة وإنجازات ممتدة في مجالات التجارة والصناعة، خاصة في قطاعي الكهرباء والسيارات.