«تضامن النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يضم 30 فئة ذات فلسفة خاصة

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم تلقي بآثار سلبية على معظم الدول، وتضغط بشكل كبير على الأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الدولة المصرية والرئيس السيسي «اللي بعتبره أب وإنسان بمعنى الكلمة، دايمًا بيضع في ذهنه الفئات دي».

قانون الضمان الاجتماعي

وأوضح «القصبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المٌذاع عبر شاشة «الحياة»، أن برامج الإصلاح الاقتصادي، كانت مصاحَبة ببرامج للحماية الاجتماعية، مشددًا على أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدّق عليه الرئيس السيسي اليوم، هو قانون مهم جدًا وله فلسفة مختلفة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الحالية.

وأضاف: «فئات عديدة لم تكن تحظى ببرامج الحماية الاجتماعية، إحنا بنتكلم عن إدخال ما يقرب من 29 أو 30 فئة جديدة تستفيد من هذه المظلة»، موضحًا أن الفلسفة بالقانون ليس دعما مطلقا، لكن برامج مشروطة، هدفها تحقيق تنمية بشرية حقيقية مشروطة برعاية صحة الأم داخل الأسرة المستفيدة، والاهتمام بصحتها الإنجابية، وبصحة أطفالها.

قانون مهم جدًا وله فلسفة مختلفة

وتابع: «مش بنقدم دعم فقط، لكن بنسعى للتمكين الاقتصادي، إزاي نمكن المرأة يكون عندها استقلال وشغل خاص، إزاي نحول الشخص من متلقٍ للدعم إلى شخص منتج، الدولة بتقف جنبه علشان يبدأ مشروعه، وده من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر»، موضحًا أن هناك معادلة حقيقية لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال رعاية الأطفال ورعاية المسنين وذوي الإعاقة والأيتام، منوهًا بأن القانون يضم 30 فئة.