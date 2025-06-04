«تضامن النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يضم 30 فئة ذات فلسفة خاصة

«تضامن النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يضم 30 فئة ذات فلسفة خاصة

«تضامن النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يضم 30 فئة ذات فلسفة خاصة

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم تلقي بآثار سلبية على معظم الدول، وتضغط بشكل كبير على الأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الدولة المصرية والرئيس السيسي «اللي بعتبره أب وإنسان بمعنى الكلمة، دايمًا بيضع في ذهنه الفئات دي».

قانون الضمان الاجتماعي

وأوضح «القصبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المٌذاع عبر شاشة «الحياة»، أن برامج الإصلاح الاقتصادي، كانت مصاحَبة ببرامج للحماية الاجتماعية، مشددًا على أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدّق عليه الرئيس السيسي اليوم، هو قانون مهم جدًا وله فلسفة مختلفة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الحالية.

وأضاف: «فئات عديدة لم تكن تحظى ببرامج الحماية الاجتماعية، إحنا بنتكلم عن إدخال ما يقرب من 29 أو 30 فئة جديدة تستفيد من هذه المظلة»، موضحًا أن الفلسفة بالقانون ليس دعما مطلقا، لكن برامج مشروطة، هدفها تحقيق تنمية بشرية حقيقية مشروطة برعاية صحة الأم داخل الأسرة المستفيدة، والاهتمام بصحتها الإنجابية، وبصحة أطفالها.

قانون مهم جدًا وله فلسفة مختلفة

وتابع: «مش بنقدم دعم فقط، لكن بنسعى للتمكين الاقتصادي، إزاي نمكن المرأة يكون عندها استقلال وشغل خاص، إزاي نحول الشخص من متلقٍ للدعم إلى شخص منتج، الدولة بتقف جنبه علشان يبدأ مشروعه، وده من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر»، موضحًا أن هناك معادلة حقيقية لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال رعاية الأطفال ورعاية المسنين وذوي الإعاقة والأيتام، منوهًا بأن القانون يضم 30 فئة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا