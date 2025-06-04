9 غارات أمريكية تستهدف جزيرة كمران الاستراتيجية باليمن

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن جزيرة كمران تعرضت لأكثر من تسع غارات أمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، شارحًا أن هذه الجزيرة تعتبر من أهم المواقع الاستراتيجية في البحر الأحمر، وهي أكبر الجزر اليمنية، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 100 كم² ويصل عدد سكانها إلى حوالي 300000 نسمة، سيطر الحوثيون على الجزيرة منذ عام 2015، وتُعتبر قاعدة عسكرية هامة.

غارات على كمران اليمنية

أشار الموسمي، خلال رسالته على الهواء، إلى أن الغارات استهدفت مواقع حساسة على الجزيرة، بما في ذلك غرفة العمليات وقواعد الصواريخ والمعدات المتطورة التي تستخدمها الجماعة، منوهًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله قد يتواجدون داخل هذه الجزيرة، فهناك قوارب مفخخة تستخدمها الجماعة لاستهداف السفن التجارية والعسكرية، فضلاً عن قواعد متقدمة لاستهداف الملاحة البحرية.

ذكر الموسمي أن هناك أيضاً ضربات استهدفت مواقع الحوثيين في صعدة، وأن الغارات على جزيرة كمران كانت تركز بشكل خاص على مواقع حيوية في الجزيرة.