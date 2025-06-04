الرئيس الفرنسي يزور المتحف المصري الكبير (صور)

الرئيس الفرنسي يزور المتحف المصري الكبير (صور)

الرئيس الفرنسي يزور المتحف المصري الكبير (صور)

استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله مصر، زيارة إلى المتحف المصري الكبير، برفقة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وعدد من المسؤولين، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للمتحف في 3 يوليو المقبل.

ونشر الرئيس الفرنسي، على صفحته الرسمية، بموقع «إكس»، فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية، وكتب: وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس الفرنسي في مصر 3 أيام يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الاثنين، كما سوف يشارك في قمة مصرية أردنية بشأن غزة، ويشارك في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي.

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