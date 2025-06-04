كشف ملابسات منشور متداول بقيام سيدة ترتدي النقاب باختطاف أطفال بأسيوط

كشف ملابسات منشور متداول بقيام سيدة ترتدي النقاب باختطاف أطفال بأسيوط

كشف ملابسات منشور متداول بقيام سيدة ترتدي النقاب باختطاف أطفال بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة منشور متداول على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الادعاء بقيام سيدة ترتدي النقاب باختطاف الأطفال بأسيوط.

وبعد الفحص، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ادعاء بعض أهالى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بقيام سيدة ترتدي النقاب بإختطاف الأطفال بالقرية.

وتبين عدم الاستدلال على صحة الواقعة أو ورود بلاغات فى ذات الشأن وأمكن تحديد وضبط شاب يرتدي النقاب (طالب - مقيم بدائرة المركز) وأقر بارتدائه جلباب أسود اللون ونقاب بقصد اللهو مع أصدقائه بالقرية المشار إليها. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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