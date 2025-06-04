«بنحبك يا ريس».. مواطنون يهتفون لـ«السيسي» أثناء جولته مع ماكرون بخان الخليلي

أعرب أحد المواطنين المصريين عن فرحته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بصحبة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في منطقة خان الخليلي بالقاهرة، قائلاً: «بنحبك يا ريس»، كما هتف العديد من المواطنين: «أهو أهو أهو الرئيس السيسي أهو.. بنحبك يا سيسي.. بنحبك يا ريس.. منور يا ريس».

واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة في منطقتي خان الخليلي والحسين بالقاهرة، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كتب على صفحته بمنصة «إكس»، أن طائرات الرافال المصرية تمثل رمزًا قويًا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وفقًا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

زيارة «ماكرون» إلى القاهرة

وصل إيمانويل ماكرون إلى مصر في مستهل زيارته الرسمية، حيث سيقضي ثلاثة أيام في القاهرة، ابتداءً من مساء اليوم الأحد، وسيجري مجددًا محادثات مع نظيره المصري، في لقائهما الثاني عشر منذ تولي ماكرون منصبه عام 2017. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة، بحسب ما ذكرته «دويتشه فيله».

العلاقات التاريخية الوثيقة بين فرنسا ومصر

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استغلال العلاقات التاريخية الوثيقة بين فرنسا ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الشرق الأوسط خلال زيارته إلى القاهرة، كما سيعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.