دعاء الرياح والعواصف الرملية كما ورد في السنة النبوية

مع تكرار موجات الرياح والعواصف الرملية، يُقبل كثير من المسلمين على البحث عن الأدعية النبوية الواردة في مثل هذه الأحوال الجوية، تقربًا إلى الله وطلبًا للسلامة واللطف.

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الرياح آية من آيات الله، وقد تكون رحمة أو عذابًا، لذا علّمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عند هبوبها، وألا نسبها، بل نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها.

ومن الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

كما أُثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند رؤية الرياح الشديدة: "اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا". (رواه البيهقي وصححه الألباني).

وأكدت دار الإفتاء، أن الدعاء في مثل هذه الأوقات يُظهر الافتقار إلى الله والتسليم لقدره، ويُستحب فيه اللجوء إلى الله بالرحمة، دون فزع أو جزع، والابتعاد عن نشر الذعر بين الناس.