الرئيس السيسي لـ ماكرون خلال جولة بالحسين: «أنا اتولدت هنا وحضرت اليهود والإنجليز»

اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة بمنطقة خان الخليلي والحسين في القاهرة، بحسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وسأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الجولة، الرئيس السيسي، عن طبيعة المنطقة وتاريخها، قائلا له: «إنت من هنا؟»، ليقول الرئيس السيسي:«أنا اتولدت وعشت هنا.. وحضرت اليهود والإنجليز والأرمن في المنطقة هنا».

وأعرب أحد المواطنين المصريين عن سعادته برؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بصحبة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في منطقة خان الخليلي بالقاهرة، قائلاً: «بنحبك يا ريس»، كما هتف العديد من المواطنين: «أهو أهو الرئيس السيسي أهو.. بنحبك يا سيسي.. بنحبك يا ريس.. منور يا ريس».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كتب على صفحته بمنصة «إكس»، أن طائرات الرافال المصرية تمثل رمزًا قويًا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وفقًا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

زيارة «ماكرون» إلى القاهرة

وصل إيمانويل ماكرون إلى مصر في مستهل زيارته الرسمية، حيث سيقضي ثلاثة أيام في القاهرة، ابتداءً من مساء الأحد، وسيجري مجددًا محادثات مع نظيره المصري، في لقائهما الثاني عشر منذ تولي ماكرون منصبه عام 2017. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة، بحسب ما ذكرته «دويتشه فيله».

العلاقات التاريخية الوثيقة بين فرنسا ومصر

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استغلال العلاقات التاريخية الوثيقة بين فرنسا ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الشرق الأوسط خلال زيارته إلى القاهرة، كما سيعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.