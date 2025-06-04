«الإفتاء» توضح فضل قيام الليل والأدعية المستحبة خلاله

أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام الليل من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، مشيرة إلى أنه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتركه في حضر أو سفر، ويحث عليه المؤمنين لِما فيه من نور القلب وقوة الإيمان وصلة بالله عز وجل.

وأوضحت دار الافتاء أن قيام الليل لا يقتصر على الصلاة فقط، بل يشمل أيضًا قراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار، مشيرة إلى أن أفضل وقته هو الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول: "هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟".

أدعية قيام الليل

ومن الأدعية المستحبة في قيام الليل، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيِّم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن"، وكذلك:

"اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت".

- اللهم لك الحمدُ، أنت ربُّ السماواتِ والأرضِ، لك الحمدُ، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرضِ ومن فيهن، لك الحمدُ، أنت نورُ السماواتِ والأرضِ، قولُك الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، ولقاؤك حقٌّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حقٌّ، والساعةُ حقٌّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وأسررتُ وأعلنتُ، أنت إلهي، لا إلهَ لي غيرُك.

- اللّهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبتة، وكل خطيئة أخطائتها. (اللّهم آت نفسي تقواها، وزكّها، أنت خير من زكّاها، أنت وليّها ومولاها ،اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، وأعوذ بك من شر ما علمت، ومن شر ما لم أعلم). (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك). (اللّهم من اعتزّ بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يُخذل، ومن استعان بك فلن يُغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هُدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لنا وليّاً ونصيراً، وكن لنا معيناً ومجيرا، إنك كنت بنا بصيراً).