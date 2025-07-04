شكراً لفخامة الرئيس @AlsisiOfficial وللشعب المصري على هذا الاستقبال الحار. هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا pic.twitter.com/RxcfJAYTDY

وكتب ماكرون عبر صفحته الشخصية بموقع إكس: «شكراً لفخامة الرئيس السيسي وللشعب المصري على هذا الاستقبال الحار. هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا».

ووصل «ماكرون» إلى مصر في مستهل زيارته الرسمية، أمس، حيث يقضي ثلاثة أيام في القاهرة، ابتداءً من مساء أمس الأحد، وسيجري مجددًا محادثات مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقائهما الثاني عشر في القاهرة أو باريس منذ تولي ماكرون منصبه عام 2017، لكن هذه الزيارة قد تكتسب أهمية خاصة، بحسب «دويتشه فيله».