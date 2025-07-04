خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي وأسماء المستفيدين

يستفيد نحو 5.2 مليون أسرة في مختلف أنحاء الجمهورية، من برنامج تكافل وكرامة ويشمل البرنامج دعمًا ماليًا موجهًا للأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين ظروفها المعيشية، ويكون المعاش مستحق في يوم 15 من كل شهر.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وأسماء المستفيدين

وحددت وزارة التضامن الإجتماعي خطوات بسيطة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال موقعها علي الإنترنت وجاءت الخطوات كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي خلال هذا الرابط.

اختيار برنامج تكافل وكرامة من الخيارات المتاحة في القائمة الرئيسية.

إدخال الاسم الرباعي للمستفيد.

تحديد الشهر المطلوب للاستعلام.

إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد.

الضغط على استعلام للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة



ويمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة صرف معاشاتهم من خلال عدة أماكن معتمدة، وهي كالأتي :

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري.

من يحق لهم الاستفادة من دعم تكافل وكرامة



وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة للحصول على دعم تكافل وكرامة وفقًا لعدة معايير وتشمل:

الأسر ذات الدخل المحدود التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت.

كبار السن 65 عامًا فأكثر الذين لا يحصلون على معاشات تأمينات اجتماعية.

ذوو الإعاقة، بشرط تقديم شهادة طبية تفيد بأن نسبة العجز 50% أو أكثر.

الأيتام غير الحاصلين على دعم مالي من أحد الوالدين.

النساء المعيلات والمطلقات والأرامل دون مصدر دخل ثابت.