كيف تناولت وسائل الإعلام الأجنبية المظاهرات في أمريكا ضد ترامب؟

تناولت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية، خروج عشرات الآلاف، أمس السبت، في المظاهرات في أمريكا ضد ترامب تحت شعار «ارفعوا أيديكم» للتنديد بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته.

وبحسب قناة فوكس نيوز الأمريكية، اصطف المتظاهرون في شارع كونيتيكت المزدحم بالعاصمة الأمريكية واشنطن فى انتظار حافلات تقلهم إلى وسط المدينة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل «لا ملوك فى الولايات المتحدة» و«اطردوا إيلون ماسك».

تظاهر آلاف الأمريكيين ضد سياسات الرئيس الأمريكي

وشهدت مدينة شيكاغو تظاهر آلاف الأمريكيين ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمظاهرات ضد سياسات ترامب.

من جهتها قالت وكالة «أسوشيتد برس» إن المظاهرات التى حملت شعار «ارفعوا أيديكم»، جرى تنظيمها من قبل أكثر من 150 منظمة بينها جماعات الحقوق المدنية والاتحادات العمالية والمحاربين ونشطاء الانتخابات، وغلب عليها الطابع السلمى ولم يكن هناك بلاغات عن اعتقالات.

أكبر يوم للمظاهرات ضد ترامب

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن المسيرات مثلت أكبر يوم للمظاهرات ضد ترامب من قبل حركة معارضة تحاول استعادة زخمها بعد صدمة الأسابيع الأولى للرئيس الجمهورى في الحكم.

فيما ذكرت مجلة «نيوزويك» أن آلاف المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية تجمعوا في مدن في أنحاء امريكا للمشاركة في احتجاجات «ارفعوا إيديكم» على مستوى البلاد ضد إدارة ترامب والملياردير إيلون ماسك، مستهدفين سياسات يقولون إنها تفيد النخبة على حساب الأمريكيين العاديين.

من جهتها رصدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تجمع آلاف الأشخاص أمام نصب واشنطن التذكاري للاحتجاج على تفكيك ترامب وماسك للوكالات الفيدرالية، والتحايل المزعوم على الإجراءات القانونية الواجبة وفرض الرسوم الجمركية.

ونقلت «أوبزرفر» عن جيمي راسكين، النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، تصريحه: «إنهم يعتقدون أن الديمقراطية محكوم عليها بالزوال، ويعتقدون أن تغيير النظام قادم علينا إذا تمكنوا فقط من الاستيلاء على نظام المدفوعات لدينا».