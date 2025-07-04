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الاثنين، 07 أبريل 2025
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استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف خيمة للصحفيين بخان يونس

استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف خيمة للصحفيين بخان يونس

استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف خيمة للصحفيين بخان يونس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء استهداف خيمة للصحفيين بمحيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

انتشال 3 شهداء آخرين من منزل عائلة النفار

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن انتشال 3 شهداء آخرين من منزل عائلة النفار الذي تعرض للقصف وسط خان يونس ليرتفع العدد إلى 9 شهداء، وأن هناك طائرات للاحتلال تشن غارات على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وكانت دوت صفارات الإنذار، مساء أمس الأحد، في تل أبيب وعدة مناطق وسط الأراضي المحتلة، إثر رشقة صاروخية كبيرة أُطلقت من قطاع غزة.

حماس تعلن مسؤوليتها عن قصف مدينة أسدود المحتلة

وفي بيان، أعلنت حركة حماس، مسؤوليتها عن قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، مؤكدة أن هذا القصف جاء ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

من جهته، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مدينتي عسقلان وأسدود، عقب إطلاق صواريخ من القطاع، دون أن يورد تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود وعسقلان، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه توجهت إلى مناطق دوّت فيها صفارات الإنذار، وتتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها شظايا تلك الصواريخ.

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