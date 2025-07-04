وفي بيان، أعلنت حركة حماس، مسؤوليتها عن قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، مؤكدة أن هذا القصف جاء ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

من جهته، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مدينتي عسقلان وأسدود، عقب إطلاق صواريخ من القطاع، دون أن يورد تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود وعسقلان، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه توجهت إلى مناطق دوّت فيها صفارات الإنذار، وتتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها شظايا تلك الصواريخ.