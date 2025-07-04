استشهاد 490 طفلا بغزة في مجازر للاحتلال الإسرائيلي خلال الـ20 يوما الماضية

أظهرت إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب مجازره البشعة بحق المدنيين في قطاع غزة، وفي مقدمتهم الأطفال، الذين أصبحوا الهدف الأول لغاراته وعملياته العسكرية العدوانية.

استشهاد 490 طفلا في سلسلة هجمات إسرائيلية

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنه خلال العشرين يوما الماضية فقط، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة صادمة بحق الطفولة، حيث استشهد 490 طفلا في سلسلة هجمات همجية، ليرتفع عدد شهداء العدوان خلال الفترة سالفة الذكر إلى 1350 شهيدا.

وأكد وجود سياسة قتل ممنهجة ومتعمدة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي وليست مجرد أضرار جانبية كما يزعم الاحتلال لتبرير جرائمه أمام العالم.

حرب الإبادة الجماعية

وأدان مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجرائم الممنهجة ضد الطفولة وضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني على مدار حرب الإبادة الجماعية داعيا المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والمحاكم الدولية، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف شلال الدم، وفتح تحقيقات جادة في جريمة استهداف الأطفال والمدنيين