متحدث «الوزراء»: عملنا على وضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة «مربع الوزارات»

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة دور القطاع الخاص، موضحا أن وزارة الكهرباء والطاقة نجحت خلال الفترة الفترة الماضية في توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

جهود مكثفة حول إمكانية دعم دور القطاع الخاص

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ اجتماع أمس يأتي في إطار متابعة هذه الجهود وكذلك إمكانية دعم دور القطاع الخاص من خلال النظر في توليه دور أكبر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال النظر في إمكانية طرح أي مشروعات تابعة لوزارة الطاقة كي يتولى مسؤوليتها القطاع الخاص.

مخطط التطوير في مربع الوزارات

وتابع: «مخطط التطوير في مربع الوزارات يأتي في إطار رؤية أشمل لتطوير منطقة وسط البلد وهي القاهرة الخديوية، لذا اجتماع رئيس الوزراء أمس كان يأتي في إطار سلسلة اجتماعات عُقدت على مدار الأسابيع الماضية للعمل على وضع رؤية شاملة للمنطقة وتطويرها، إذ أن هناك مساحات ليست قليلة ومئات المباني ومنها منطقة مربع الوزارات التي قامت الدولة بإخلائها أو تركها نتيجة انتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بالتالي، عملنا خلال الفترة الماضية على رؤية متكاملة للمنطقة وكيفية استغلالها لإقامة بعض المنشآت السياحية والفندقية التي تسهم في الاستجابة للطلب المتزايد على الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد».