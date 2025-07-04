مصادر: إسرائيل متمسكة بخطة «ويتكوف» وتطالب بالإفراج عن 11 محتجزا من الأحياء

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل متمسكة بخطة «ويتكوف»، وتطالب بالإفراج عن 11 محتجزا من الأحياء إلى جانب القتلى، ومن غير المؤكد أن حماس ستوافق على معايير الخطة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضافت وسائل الإعلام، أن نتنياهو سافر بمسار طويل من بودابست إلى واشنطن، لتجنب هبوط قد يؤدي لاعتقاله بموجب مذكرة الجنائية الدولية.