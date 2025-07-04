«الخارجية الصينية»: التهديد بالرسوم الجمركية الأمريكية ليس مناسبا معنا
«الخارجية الصينية»: التهديد بالرسوم الجمركية الأمريكية ليس مناسبا معنا
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنّ التهديدات والضغوط ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع بكين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرة إلى أنّ واشنطن ألحقت أضرارا بالغة بالنظام التجاري العالمي، وعلى دول العالم معارضة ذلك بشكل مشترك، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأضافت «الخارجية الصينية»، أنّ الولايات المتحدة استخدمت ذرائع غير مبررة لفرض الرسوم الجمركية على الصين، في انتهاك صارخ لقواعد التجارة العالمية، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تقوض مصالح دول العالم من أجل حماية مصالحها.