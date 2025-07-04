اتحاد العمال: جولة السيسي وماكرون في خان الخليلي أبلغ رسالة لمعنى الأمان في مصر

ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن توقيت الزيارة شديد الأهمية نظرا إلي ما يتبعها من عقد قمة ثلاثية لمناقشة ما تمر به المنطقة من أزمات وعلي رأسها القضية الفلسطينية ومحاولات فرض التهجير القسري لأهل غزة.

جولة الرئيس السيسي وماكرون أبلغ رسالة للعالم

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان، اليوم الاثنين، أن جولة الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي أبلغ رسالة للعالم أجمع بأن مصر هي بلد الأمن والأمان، مضيفا أن الجولة كشفت عما يلقاه الرئيس السيسي من دعم شعبي قوي ظهر في هتافات المصريين وهم يرددون (بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسي).

أضاف أن ما شهدته الجولة من مشاهد منها مصافحة الرئيس السيسي عدد من المواطنين أثناء سيره بشوارع الحسين وخان الخليلي والتقاط الصور التذكارية معهم، ومصافحتهم للرئيس الفرنسي، كلها مشاهد تجسد المعني الحقيقي للأمن والأمان في مصر والاصطفاف الشعبي حول الرئيس.

أهمية زيارة الرئيس الفرنسي

وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أهمية زيارة الرئيس الفرنسي في هذا التوقيت وما تحمله من دلالات على الثقل السياسي لمصر، وما تحظى به القيادة السياسية المصرية من تقدير دولي يؤكد قدرة مصر علي إحداث التوازن في كافة القضايا الإقليمية والدولية.

ولفت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أهمية الملفات المتعددة والمطروحة علي القمة الثلاثية التي تشهدها القاهرة بين الرئيس السيسي وماكرون والملك عبدالله ملك الأردن، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا والسودان، موضحا أن القمة المصرية الفرنسية الأردنية تأتي في توقيت تصاعد فيه القلق الإقليمي والدولي من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما يجعل من هذه القمة وسيلة ضغط لإيقاف المجازر الإسرائيلية.