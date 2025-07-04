رئيس «النواب»: لا سلام مستدام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّه لا سلام أو استقرار مُستدامين في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الشرق الأوسط يشهد أزمة عاصفة

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في أوزبكستان، في أعمال الاجتماع الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، برلمانات دول حركة عدم الانحياز إلى التمسك بمواقف الحركة التاريخية تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولًا إلى إقامة دولتهم الفلسطينية المُستقلة المنشودة على ترابها الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة دعم الخُطة المصرية المُعتمدة عربيًا واسلاميًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، بوجود الفلسطينيين على أرضهم باعتباره التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا يتطابق مع روح وقيم مؤتمر باندونج.

تحديات غير مسبوقة عالميا

وأكد أنّ العالم يواجه تهديدات مُعقدة غير مسبوقة تفرض على دولنا تأكيد الالتزام بإحياء مبادئ باندونج باعتبارها ملاذًا آمنًا ومُرتكزًا مهما، لتعزيز روح التضامن الدولي المُشترك، مُوضحا أنّ منطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة عاصفة مُمتدة الأثر والتداعيات، حيث ما زال الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الاسرائيلي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في جرائم لن تسقط بالتقادم.

وأوضح أنّه من واقع اعتزاز مصر بدورها التاريخي في تأسيس حركة عدم الانحياز، فإنّ مجلس النواب يدعو إلى تعزيز انخراط برلمانات دول الحركة في الالتزام والتمسك بقيم ومبادئ باندونج والمُرتكزة على احترام القانون الدولي وسيادة الدول وترسيخ استقلالية قراراتنا الوطنية بوصفها الضمانة الوحيدة لإعادة إرساء عالم مُستقر يرتكز على قيم العدالة والتضامن المُشترك.