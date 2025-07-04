«المؤتمر»: جولة الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي رسالة بأن مصر أمن وأمان

أشاد أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر، بالزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منطقتي خان الخليلي والحسين في قلب القاهرة.

مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان

وقال إنّ الجولة تحمل رسائل بالغة الأهمية عن أنّ مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان، وقادرة على استضافة كبار زعماء العالم في أجواء مستقرة وآمنة، موضحا أنّ زيارة الرئيسين إلى مواقع تراثية ودينية عريقة مثل الحسين وخان الخليلي تعكس تقدير مصر لتراثها الحضاري والثقافي، ورسالة واضحة بأنّ القاهرة ما زالت ملتقىً للثقافات والحضارات ومركزًا حيويًا للسياحة العالمية، بما يعزز صورة مصر أمام العالم.

عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنّ القمة المصرية الفرنسية تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، موضحا أنّ القمة تناولت ملفات مهمة تتعلق بالاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد أنّ مصر بقيادة الرئيس السيسي ماضية في ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، والانفتاح على العالم بسياسة متوازنة تقوم على الشراكات البناءة، كما أنّ الشعب المصري قادر على استضافة العالم أجمع على أرضه بفضل أمنه واستقراره الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به.