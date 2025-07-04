«الأعلى للجامعات» يعلن تفعيل شراكات مع فرنسا لتطوير البرامج التعليمية

قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنّ الملتقى الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي ينعقد على مدار يومين 7 و8 أبريل على هامش زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، مشيرا إلى أنّ انعقاد هذا المنتدى العلمي يعكس عمق الروابط العلمية بين مصر وفرنسا، ويؤكّد توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

تدويل التعليم الجامعي خيار استراتيجي لتحقيق الجودة

وأضاف رفعت، خلال كلمته في المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، أنّ تدويل التعليم الجامعي يعد خيارًا استراتيجيًا ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمي، في إطار خطة وطنية لجعل المعرفة والابتكار محركات التنمية في البلاد، والسعي لتفعيل الشراكات وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية.

وأشار إلى أنّ من المقرر توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهيئة التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا، وتُعد خطوة نوعية في التعاون بين مؤسسات التعليم العالي بين البلدين، ويأتي هذا التعاون لتعزيز التنسيق الأكاديمي وتبادل الخبرات في مجالات تطوير البرامج التعليمية المشتركة بما يستجيب للتغيرات العالمية.

«الأعلى للجامعات» يواصل تطوير التعليم العالي في مصر

ويواصل المجلس الأعلى للجامعات أداء دوره الريادي لتطوير التعليم العالي في مصر، وتعزيز البحث العلمي، ويحرص المجلس على تأهيل الجامعات لتقديم تعليم متطور وخدمات مجتمعية، كما تمّ إطلاق الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي.

كما نشهد اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلي للجامعات مع مدير المدارس الفنية للهندسة؛ لتعزيز التعاون واتفاقية شراكة بين السفارة الفرنسية صندوق دعم العلوم والتكنولوجيا لتمويل برامج زمالات بعد الدكتوراة ومذكرات ثنائية بين الجامعات المصرية والفرنسية.