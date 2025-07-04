النائب عمرو هندي: زيارة ماكرون بداية تحول حقيقي في المواقف الدولية تجاه غزة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة وعقد قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تؤكد تناغم المصالح والرؤى بين المشاركين، وبداية تحول حقيقي في المواقف الدولية تجاه الوضع في غزة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حل الدولتين.

زيارة ماكرون لمصر

وأوضح «هندي»، أن الزيارة تؤكد للعالم أجمع الدور المحوري للدولة المصري لحل القضية الفلسطينية، وسعى مصر دائما للوصول إلى حلول واقعية تحفظ أمن المنطقة وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة وأن التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكثر عقلانية واتزانا في إدارة ملف غزة على الأطلاق.

توافق الرؤى حول الأوضاع في غزة

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن القمة الثلاثية تؤكد التنسيق العالى بين القاهرة وفرنسا وعمان، كما أنها تُعد مؤشرا على توافق الرؤى حول ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة فى قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، إضافة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن ورفع الحصار.



وأضاف عضو النواب، أن زيارة ماكرون تحمل اهتماما عالميا ودوليا، وتمثل نقلة نوعية في مسار التحركات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتعكس في الوقت ذاته حجم الثقة الدولية في الدور المصري كضامن للاستقرار في المنطقة، وأن مصر دائما وأبدا ستظل القوة الرشيدة فى المنقطة وراعى السلام.