استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة بغزة.. بينهم صحفي

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل بينهم صحفي، وأصيب آخرون فجر اليوم الإثنين، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار، وإصابة الصحفيين: أحمد منصور، وحسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح، بجروح مختلفة بعضها خطيرة.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قصفت منزلين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من الفلسطنيين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد ثلاثة هم: غسان بسام الأنقر، وعوض جمال الحرازين، وسعيد عاشور دغمش.



وأوضحت أن الاحتلال قصف أيضا شارع مسعود في منطقة الجرن شمال مدينة غزة ما أدى لاستشهاد الشاب عبد الكريم أكرم مقبل، كما استشهد فلسطينيان وأصيب أخرون في قصف الاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة.



وكان مقطع فيديو نشره الصحفيون من الخيمة قد أظهر صراخا شديدا جراء الإصابة، وسط محاولات لإخماد الحريق المندلع، والذي تسبب فيه قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية.



جدير بالذكر أنه في حصيلة غير نهائية استشهد 50,695 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب 115,338 آخرون منذ شن قوات الاحتلال عدوانا على غزة في 7 أكتوبر 2023، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.