جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ71 على التوالي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ71 على التوالي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ71 على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ71 على التوالي، ولليوم الـ58 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيميها طولكرم ونور شمس، ونشرت فرق المشاة بشكل كبير داخل حاراتهما مع اقتحامها للمنازل وتخريبها وإطلاق الرصاص الحي، مترافقا مع سماع دوي انفجارات بين الحين والأخرى في مخيم طولكرم.


وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 شبان فلسطينيين من مدينة قلقيلية كما اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت منازل الفلسطينيين في مخيم الأمعري جنوبا.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا