الرئيس الفرنسي: مصر شريك تاريخي واستراتيجي لبلدنا

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن وكرم الاستضافة، مؤكدا أنه يشعر بمزيد من السعادة بوجوده في مصر هذا البلد العظيم، التي تعد شريكا تاريخيا واستراتيجيا لفرنسا.

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»: «أتمنى في خلال هذه الزيارة إلى بلدكم أن أحي علاقات الصداقة الموجودة بين مصر وفرنسا وأعيد التأكيد على إرادتنا بتطوير هذه العلاقات بشكل أكبر وأن نواكبكم على درب الاستقرار والرخاء الذي اخترتموه لمصر وكذلك في الأجندة المصرية الإقليمية».