حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8 أبريل..ابعد العمل عن حياتك الخاصة

مميزات عديدة ترتبط بمواليد برج الثور من حيث الإخلاص لأصدقائه وأسرته، فضلا عن قدرته على تحمل المسؤوليات، ويعرف أنه طيب القلب، شديد الاهتمام بعمله، حماسي، حساس، ديناميكي في تصرفاته وأفكاره، يكره الكسل، يحرض على إظهار الاهتمام بالمحيطين به.

أما عيوب الثور، عصبي، مندفع في قرارته، متقلب المزاج، سريع الغضب، يكره التعرض للنقد، يصعب عليه التحكم في انفعالاته.