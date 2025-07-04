إنشاء حرم الجامعة الفرنسية بمصر تحت إشراف «التعليم العالي» بميزانية 51 مليون يورو

قال الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، إنّ الجامعة تعمل كهمزة وصل بين التعليم العالي في مصر وفرنسا والعمل على تطوير البرامج التدريبية للتعليم العالي الفرنسي على الأراضي المصرية، وتطوير مشروعات بحثية، منوهًا بأهمية الموتمر المصري للتعاون العلمي والجامعي في زيادة الربط والتعاون بين مصر وفرنسا.

وأشار رئيس الجامعة الفرنسية، إلى أنّ الحرم الجامعي الجديد بُني تحت إشراف وزارة التعليم العالي بميزانية 51 مليون يورو، قائلًا: «أتوجه بالشكر لـ9 مؤسسات جامعية فرنسية جاءت للتوقيع معنا، ونحن نهتم بالشراكات مع الجامعات المصرية».

فعاليات المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي

وأضاف رئيس الجامعة الفرنسية، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور قيادات الجامعات المصرية والفرنسية، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وده بأحد فنادق القاهرة الكبرى، لدينا شراكات مع 9 جامعات فرنسية تم إبرامها منذ قليل

نحن نحظى بدعم من وزير التعليم العالي بمصر وكذلك في فرنسا.

تابع: «نحن نعمل على تطوير المؤهلات المهنية، فنمنح شهادات للطلاب المصريين ما يلبي احتياجات سوق العمل، ونعمل على شهادة ليسانس التكنولوجية، كمل لدينا محور أن تصبح الجامعة الفرنسية مركز جذب للأجانب في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، فنحن نقدم شهادات فرنسية على أرض مصرية».