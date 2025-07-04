رئيس جامعة عين شمس: 1500 طالب يدرسون برامج باللغة الفرنسية لدينا

قال الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، إن جامعة عين شمس بها حوالي 200 ألف طالب و21 كلية تغطي كل التخصصات، ونمتلك أقدم كلية الألسن في مصر، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع جامعة بواتية وتخرجت أول دفعة فيها عام 2004.

1500 طالب يدرسون برامج باللغة الفرنسية في جامعة عين شمس

تابع ضياء خلال الموتمر المصري الفرنسي العلمي والجامعي، أن هناك 1500 طالب يدرسون برامج باللغة الفرنسية في جامعة عين شمس.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تسعي للتعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال المشروعات البحثية في مجالات عديدة، مشيرا إلى أن الجامعة تطرح وسائل استثمار في التعليم العالي، لافتا إلى أننا نستهدف وجود 5 فروع للجامعات العالمية في مصر بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية لديها 70 درجة علمية مشتركة

وأضاف أن الجامعة لديها 70 درجة علمية مشتركة ونستهدف الوصول إلى 90 درجة مزدوجة خلال العام المقبل، مشيرا إلى الاهتمام في جامعة الإسكندرية بالتعاون من أجل إنشاء فروع دولية داخل مصر وخارجها.