رئيس «المصري الديمقراطي» يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

رئيس «المصري الديمقراطي» يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

رئيس «المصري الديمقراطي» يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

طالب فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بوقف إطلاق النار فورًا وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها الادارة المصرية في القمة العربية الأخيرة، والعودة إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين.

محاكمة مجرمي الحرب

كما طالب «زهران»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للحزب المصري الديمقراطي، بالمضي قدمًا في محاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.

إعادة إعمار غزة

وطالب رئيس الحزب المصري الديمقراطي كل القوى التقدمية والديمقراطية وتحديدًا الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا بتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني، لتحقيق مطالب الثلاثة، هي وقف الحرب فورا، وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها مصر، والعودة إلى مسار التسوية على أساس حل الدولتين.

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