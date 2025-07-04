نصائح لتجنب مخاطر الجلوس لفترات طويلة على المكتب.. يتسبب في أزمات صحية كبيرة

رغم أن الجلوس لفترات طويلة قد يصبح جزء من الروتين اليومي للكثيرين في الوقت الحالي، إلا أن اتباع بعض العادات الصحية يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل مخاطر هذه العادة، من خلال التحرك بشكل منتظم أو استخدام كرسي مناسب، ممارسة التمدد، والاهتمام بالترطيب والتغذية السليمة، يمكن تجنب العديد من الأضرار الناتجة عن الجلوس المستمر.. فكيف تتفادى تلك الأزمة إذا كان عملك مكتبيًا؟

الحركة بين الحين والآخر

أحد أبرز المخاطر الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة هو قيد الحركة، حيث يؤثر الجلوس المستمر على الدورة الدموية ويزيد من فرص الإصابة بآلام الظهر والرقبة، لذلك من الضروري القيام ببعض الحركات بشكل منتظم، وذلك كل نصف ساعة على الأقل، فيمكن أن تكون هذه الحركات بسيطة مثل الوقوف لبضع دقائق، المشي حول المكتب، أو تمارين التمدد البسيطة التي تساعد في تحسين الدورة الدموية، بحسب موقع «verywellhealth».

تأكد من وضعية الجلوس الصحيحة

وضعية الجلوس تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من آلام الظهر والعنق، تأكد من أن الظهر مستوي والقدمين ملامستين للأرض بشكل مريح، كما يجب أن يكون الذراعين بزاوية 90 درجة عند استخدام لوحة المفاتيح، والشاشة يجب أن تكون على مستوى العين لتجنب إجهاد الرقبة، مع ضرورة تجنب الانحناء إلى الأمام أو الجلوس بشكل مائل لفترات طويلة.

لتجنب الشعور بالتصلب أو الشد العضلي الناتج عن الجلوس لفترات طويلة، يمكن دمج تمارين التمدد أو اليوجا في روتينك اليومي، هذه التمارين تساعد على إرخاء العضلات وتقليل التوتر، كما تعزز من المرونة وتحسن من التوازن العضلي، وذلك حتى حال ممارستها لبضع دقائق.

استخدام كرسي مريح ومناسب

اختيار كرسي مريح يعد أمرًا بالغ الأهمية، لأن الكرسي غير المناسب يمكن أن يزيد من الضغط على العمود الفقري والرقبة، يفضل استخدام كرسي يحتوي على دعم جيد للظهر ومقعد قابل للتعديل ليتيح لك ضبط الوضعية بشكل مناسب، تأكد من أن المساند الجانبية في الكرسي تساعد على دعم الذراعين بشكل صحيح، ولا تضع ضغطًا على الأكتاف أو الرقبة.

عند الجلوس لفترات طويلة، قد يغفل البعض عن شرب الماء أو تناول الطعام بشكل صحي، فالجفاف قد يؤدي إلى التعب وتدهور الأداء العقلي والجسدي، لذلك احرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، بالإضافة إلى ذلك تناول وجبات خفيفة صحية تحتوي على أطعمة غنية بالألياف والبروتينات التي تساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة وتجنب الشعور بالكسل أو الإرهاق.

تحديد أوقات الراحة والراحة الذهنية

العمل المستمر دون توقف يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد العقلي والبدني، لذلك من الضروري تحديد أوقات محددة للراحة العقلية بعيدًا عن شاشة الكمبيوتر، ويجب أن تستغل فترات الراحة الصغيرة للقيام بنشاطات تجدد طاقتك مثل التنفس العميق أو المشي القصير في الخارج، تلك الفترات تساعد في تحسين التركيز والإنتاجية، وتقلل من مشاعر الملل أو التوتر.

بفضل التكنولوجيا الحديثة، يمكنك الآن استخدام تطبيقات مخصصة لتذكيرك بأوقات الراحة أو تمارين التمدد، فهناك العديد من التطبيقات التي تساعدك على تنظيم وقت الجلوس وتشجيعك على القيام بحركات منتظمة.