تحذيرات من انتشار وباء الفئران داخل مدينة بريطانية.. ما السبب؟

حالة من القلق يعيشها سكان مدينة برمنجهام البريطانية بعدما حذر خبراء محليون من أن الطقس الدافئ قد يكون قاتلا لسكانها خلال هذه الآونة، حيث قد تتحول أزمة النفايات المستمرة من سيء إلى أسوأ، مما قد يتسبب في تراكم ما يقدر بنحو 170 ألف طن من القمامة في الشوارع وسط مخاوف متزايدة بشأن الصحة العامة.

تحذيرات من انتشار الفئران ووبائها

وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد والتوقعات بوصولها إلى 21 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب استمرار انتشار الفئران في برمنجهام، إذ ورد أن بعضها بحجم القطط، أثيرت مخاوف من أن تبدأ هذه الحيوانات في نشر مرض و«يل» القاتل أو المعروف بداء الفئران، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ومرض ويل هو عبارة عن عدوى بكتيرية توجد داخل بول الحيوانات البرية ومن المعروف أنه ينتشر أسرع في الطقس الدافئ، ويمكن أن ينتشر بسرعة عن طريق الفئران، حسبما أوضحت خبيرة الأمراض المعدية، الدكتورة إليزابيث شيريدان، للصحيفة البريطانية.