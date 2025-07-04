تحذيرات من انتشار وباء الفئران داخل مدينة بريطانية.. ما السبب؟
تحذيرات من انتشار وباء الفئران داخل مدينة بريطانية.. ما السبب؟
حالة من القلق يعيشها سكان مدينة برمنجهام البريطانية بعدما حذر خبراء محليون من أن الطقس الدافئ قد يكون قاتلا لسكانها خلال هذه الآونة، حيث قد تتحول أزمة النفايات المستمرة من سيء إلى أسوأ، مما قد يتسبب في تراكم ما يقدر بنحو 170 ألف طن من القمامة في الشوارع وسط مخاوف متزايدة بشأن الصحة العامة.
تحذيرات من انتشار الفئران ووبائها
وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد والتوقعات بوصولها إلى 21 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب استمرار انتشار الفئران في برمنجهام، إذ ورد أن بعضها بحجم القطط، أثيرت مخاوف من أن تبدأ هذه الحيوانات في نشر مرض و«يل» القاتل أو المعروف بداء الفئران، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ومرض ويل هو عبارة عن عدوى بكتيرية توجد داخل بول الحيوانات البرية ومن المعروف أنه ينتشر أسرع في الطقس الدافئ، ويمكن أن ينتشر بسرعة عن طريق الفئران، حسبما أوضحت خبيرة الأمراض المعدية، الدكتورة إليزابيث شيريدان، للصحيفة البريطانية.
وأضافت شيريدان أن الحرارة تجعل الفئران تتكاثر بشكل أسرع، مما يزيد من خطر تعرض الأشخاص لبول هذه الحيوانات، لافتة إلى أنه يمكن انتقال العدوى للإنسان في حال التعامل مع أكياس القمامة التي مرت عليها الفئران الحاملة للمرض.
الفئات الأكثر عرضة للمرض
ويعتبر كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة لإمكانية الإصابة بمرض ويل المُعدي، وذلك لضعف المناعة لديهم، كما أنه يمكن أن يكون قاتلاً في بعض الحالات، لكن معظم المصابين سيعانون من الحمى التي يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، وفق ما أوضحت الطبيبة البريطانية، لافتة إلى أنه بين عامي 2020 و2023، كان هناك في المتوسط 57 حالة مؤكدة و89 حالة محتملة لمرض فايل، حسب وكالة وزارة الصحة البريطانية.