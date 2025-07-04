وأكد الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الحزب بوسط القاهرة، أن «قبول استقبال الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية»، مشيرًا إلى أن مصر لم ترفض استضافة الشعوب العربية المنكوبة، كما فعلت مع السوريين والليبيين واليمنيين.

وشدد على أن القضية الفلسطينية «ليست ملكًا للشعب الفلسطيني وحده، بل هي قضية العالم العربي والإسلامي بأكمله»، مؤكدًا رفض أي حلول تمس حق الفلسطينيين في أرضهم وتقرير مصيرهم.