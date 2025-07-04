قيادي بـ«المصري الديمقراطي»: تهجير الفلسطينيين يعني نهاية القضية
قيادي بـ«المصري الديمقراطي»: تهجير الفلسطينيين يعني نهاية القضية
صرح باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن زيارة وفد الحزب إلى مدينة رفح جاءت بمبادرة منهم، بهدف إرسال رسالة واضحة إلى العالم تؤكد وقوف مصر إلى جانب القضية الفلسطينية ورفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتأكيد على رفض التوطين القسري.
وأكد الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الحزب بوسط القاهرة، أن «قبول استقبال الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية»، مشيرًا إلى أن مصر لم ترفض استضافة الشعوب العربية المنكوبة، كما فعلت مع السوريين والليبيين واليمنيين.
وشدد على أن القضية الفلسطينية «ليست ملكًا للشعب الفلسطيني وحده، بل هي قضية العالم العربي والإسلامي بأكمله»، مؤكدًا رفض أي حلول تمس حق الفلسطينيين في أرضهم وتقرير مصيرهم.