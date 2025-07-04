«المصري الديمقراطي»: ندعم موقف القيادة السياسية الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كامل دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري، موضحا أن الموقف المصري لا يسمح بتصفية القضية الفلسطينية.

مخطط تهجير الفلسطينيين

وأكد «زهران»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مقترح التهجير يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الإمريكية.

وشدد «زهران» على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وأكد «زهران» دعم الحزب لموقف الإدارة المصرية والمبني على مواجهة ما يحيق بالوطن من مخاطر، للتنبيه على ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل يستطيع مواجهة التهديدات المطروحة، ونشدد على أن هذا الاصطفاف يجب أن يبنى على مشاركة كل القوى الوطنية، بناء على اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه الانفراج السياسي وفتح باب المشاركة أمام كل أطراف المشهد السياسي.