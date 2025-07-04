«المصري الديمقراطي»: القوى السياسية موقفها واضح من رفض تهجير الفلسطينيين

«المصري الديمقراطي»: القوى السياسية موقفها واضح من رفض تهجير الفلسطينيين

«المصري الديمقراطي»: القوى السياسية موقفها واضح من رفض تهجير الفلسطينيين

قال عضو مجلس الشيوخ، حنا جريس، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن موقف الحزب وكل القوى الوطنية من القضية الفلسطينية ثابت، ولدينا رأي واضح وصريح من رفض مخطط التهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية مرتبطة بالقانون الدولي


وأكد عضو مجلس الشيوخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بمقره بوسط البلد بالقاهرة، أن القضية الفلسطينية مرتبطة بالقانون الدولي في المقام الأول، فكل البشر لهم الحق في الحرية، ولكن للأسف نرى أن هناك أُسر فلسطينية تباد بكاملها في حرب غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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