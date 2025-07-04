اتحاد القبائل يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال السيسي وماكرون في سيناء

أجرى وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية، صباح اليوم، زيارة ميدانية لمناطق استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة شمال سيناء، وذلك بتكليف من المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد.

وضم الوفد كلاً من النائب أحمد رسلان واللواء أحمد ضيف صقر نائبي رئيس الاتحاد، والنائب فايز أبوحرب منسق التنظيم، والنائب مصطفى الطلخاوي أمين العضوية، ووسيم كمال عثمان منسق الشباب بالاتحاد.

وقابل وفد اتحاد القبائل والعائلات المصرية، المسؤولين بمحافظة شمال سيناء، وعلى رأسهم اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، واللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة للتحضير والإعداد؛ لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك للوقوف على استعدادات اتحاد القبائل والعائلات المصرية بممثلين من أعضائه من كافة المحافظات للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية؛ للتأكيد على رفضهم للتهجير ووقف الحرب وإدخال المساعدات للشعب الفلسطينيين.