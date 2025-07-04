«برلمانية المصري الديمقراطي»: المصريون يرفضون مخطط تهجير الفلسطينيين

«برلمانية المصري الديمقراطي»: المصريون يرفضون مخطط تهجير الفلسطينيين

«برلمانية المصري الديمقراطي»: المصريون يرفضون مخطط تهجير الفلسطينيين

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الرفض التام لأي تلميحات، وليست إجراءات، حول تهجير الشعب الفلسطينيى الشقيق، مشيرًا إلى أن التهجير يمثل جريمة بحق الإنسانية.

دعم القيادة السياسية

وأوضح رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي أن الشعب المصري يدعم القيادة السياسية وقرار الرئيس السيسي تحت شعار «لا للتهجير والتهجير جريمة».

جاء ذلك خلال مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول المستجدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الساحة المصرية داخليًا وخارجيًا .

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا