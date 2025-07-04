«برلمانية المصري الديمقراطي»: المصريون يرفضون مخطط تهجير الفلسطينيين

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الرفض التام لأي تلميحات، وليست إجراءات، حول تهجير الشعب الفلسطينيى الشقيق، مشيرًا إلى أن التهجير يمثل جريمة بحق الإنسانية.

دعم القيادة السياسية

وأوضح رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي أن الشعب المصري يدعم القيادة السياسية وقرار الرئيس السيسي تحت شعار «لا للتهجير والتهجير جريمة».

جاء ذلك خلال مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول المستجدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الساحة المصرية داخليًا وخارجيًا .