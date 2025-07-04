توقف تشغيل المترو والقطار الكهربائي في 5 محطات بالخط الثالث بسبب أعمال الصيانة

توقف تشغيل المترو والقطار الكهربائي في 5 محطات بالخط الثالث بسبب أعمال الصيانة

توقف تشغيل المترو والقطار الكهربائي في 5 محطات بالخط الثالث بسبب أعمال الصيانة

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، توقف الخدمة بالخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة بمحطات هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب وعدلي منصور.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ التوقف يأتي نظرا لإجراء أعمال صيانة استثنائية، وجرى توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة النزهة إلى العبور مرورا بمحطة عدلي منصور، مع توفير موظفي خدمة عملاء لإرشادهم إلى الأتوبيسات على أن يتم استئناف الخدمة في أسرع وقت ممكن.

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