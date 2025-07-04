وزير الاستثمار: 180 شركة فرنسية تعمل في مصر وتوفر 50 ألف فرصة عمل

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي ينعقد اليوم بحضور قيادتي البلدين ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.

وأوضح «الخطيب»، خلال كلمته بفعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرنسا شريك استراتيجي لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد القطاعات الحيوية المصرية، كالصناعات التحويلية والاتصالات والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل والصناعات الدوائية والبنية التحتية والبنوك والخدمات المالية، منوهًا بأنها قطاعات تشكل عصب الاقتصاد الوطني وتعكس الثقة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.

وشدد على أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 7.7 مليار دولار من خلال 180 شركة فرنسية توفر 50 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموًا ملحوظًا، حيث سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024 بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023.